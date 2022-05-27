УПЛ зарезервировала 2 места в дивизионе за клубами разрушенных городов

Черниговская "Десна" и "Мариуполь" сохранят места в украинской Премьер-лиге, несмотря на невозможность принять участие в следующем сезоне чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

В столичном Доме футбола состоялось Общее собрание участников УПЛ. Делегаты приняли ряд решений по подготовке к сезону 2022/23. Выяснилась судьба "Десны" и "Мариуполя", которые из-за разрушенной инфраструктуры и сложной ситуации в родных городах прекратили выступления.

"Было решено закрепить за этими командами места в украинской Премьер-лиге. Все участники встречи единогласно поддержали эту инициативу", – говорится в сообщении.

Кроме того, клубы лиги обсудили варианты проведения предстоящего сезона. УПЛ окончательно определит формат, места проведения и календарь турнира после консультаций с органами власти и военными администрациями.

Сезон 2021/22 в Премьер-лиге досрочно завершили, зафиксировав турнирную таблицу по состоянию на 24 февраля. Первым в чемпионате финишировал донецкий "Шахтер", далее следуют киевское "Динамо" и СК "Днепр-1".