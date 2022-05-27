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УЕФА будет разводить Украину и Беларусь в футбольных соревнованиях

Новина українською →
Ньон, Пятница 27 мая 2022 17:31
УЕФА будет разводить Украину и Беларусь в футбольных соревнованиях Фото: Штаб-квартира УЕФА в Ньоне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские и белорусские команды в ближайшее время не встретятся ни в одном официальном международном футбольном турнире.

Об этом решении объявил Союз европейских футбольных ассоциаций, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Во время предстоящих жеребьевок соревнований под эгидой УЕФА команды из Беларуси и Украины будут разведены. Исполком организации ввел ограничения до дальнейшего оповещения.

Еще 3 марта функционеры УЕФА запретили проводить официальные международные матчи на территории Беларуси из-за содействия ее руководства в агрессивной войне РФ против Украины. Даже на нейтральных полях белорусские команды обязаны играть без зрителей. Новое решение призвано обеспечить безопасность команд, официальных лиц и других участников в условиях военного конфликта.

В свою очередь украинские и российские команды УЕФА начал разводить в своих турнирах еще в 2014 году. Этот запрет будет сохраняться и дальше.

Напомним, что Россия и Беларусь отстранены от чемпионата мира-2023 по хоккею.

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