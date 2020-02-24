УПЛ выступила с разъяснением по применению VAR в матче "Шахтер" - "Десна"

Фото: "Шахтер" - "Десна" (facebook.com/desnafc)

Судьи отменили гол Гуцуляка после использования системы

Украинская Премьер-лига (УПЛ) выступила с официальным разъяснением по отмене гола в матче 21 тура "Шахтер" - "Десна" (1:0) после использования системы видеоповторов (VAR). Об этом сообщается на сайте организации.

На 59 минуте игры после розыгрыша углового полузащитник черниговской команды Алексей Гуцуляк забил гол в ворота "горняков". Мяч, минуя ноги всех игроков в штрафной, залетел в угол ворот. Главный судья поединка Евгений Арановский сначала засчитал взятие ворот, однако впоследствии после просмотра VAR отменял свое решение. Этот эпизод вызвал немало обсуждений.

VAR в действии! «Десна» забила, но Филиппов, отдавававший голевую передачу, был в офсайде. 0:0, продолжаем.#ШахтерДесна — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 23, 2020

Согласно сообщению УПЛ, комитет арбитров Украинской ассоциации футбола подтвердил правильность решения судейской бригады отменить гол "Десны" в ворота "Шахтера". Арбитром и помощником VAR были зафиксированы два положения вне игры, которые произошли одно за другим, со стороны игроков черниговского клуба.

Главным арбитром системы VAR на матче был Сергей Бойко.

Отметим, что VAR начали применять на матчах УПЛ только с 19 тура. Впервые система заработала на поединке "Динамо" - "Ворскла" (2:1).

Напомним, ранее комитет арбитров Украины назвал матчи чемпионата УПЛ и Кубка Украины, на которых будет использоваться система VAR.