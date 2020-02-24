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УПЛ виступила з роз'ясненням щодо застосування VAR в матчі "Шахтар" - "Десна"

Новини » Спорт     24.02.2020 - 14:24
УПЛ виступила з роз'ясненням щодо застосування VAR в матчі "Шахтар" - "Десна"
Фото: "Шахтар" - "Десна" (facebook.com/desnafc)

Судді скасували гол Гуцуляка після використання системи

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) виступила з офіційним роз'ясненням щодо скасування гола в матчі 21 туру "Шахтар" - "Десна" (1:0) після використання системи відеоповторів (VAR). Про це повідомляється на сайті організації.

На 59 хвилині гри після розіграшу кутового півзахисник чернігівської команди Олексій Гуцуляк забив гол у ворота "гірників". М'яч, минаючи ноги всіх гравців в штрафний, залетів у кут воріт. Головний суддя поєдинку Євген Арановський спочатку зарахував взяття воріт, однак згодом після перегляду VAR скасовував своє рішення. Цей епізод викликав чимало обговорень.

Згідно з повідомленням УПЛ, комітет арбітрів Української асоціації футболу підтвердив правильність рішення суддівської бригади скасувати гол "Десни" у ворота "Шахтаря". Арбітром і помічником VAR були зафіксовані два положення поза грою, які відбулися один за одним, з боку гравців чернігівського клубу.

Головним арбітром системи VAR на матчі був Сергій Бойко.

Нагадаємо, раніше комітет арбітрів України назвав матчі чемпіонату УПЛ і Кубка України, на яких буде використовуватися система VAR.

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Новини України ШахтарУПЛвидеоповтор
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