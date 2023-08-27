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УПЛ: "Ворскла" здолала "Чорноморець" у Полтаві

Фото: Полтавці впоралися з "моряками" вдома (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" переграла "Чорноморець" із Одеси в п'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Ворскла" – "Чорноморець" – 2:1

Голи: Степанюк, 4, Юрченко, 45+1 – Пердута, 54 (автогол)

 

Полтавці шокували "моряків" швидким голом. На 4-й хвилині підопічним Віктора Скрипника вдалася блискавична контратака. Це Степанюк утік із центра поля в штрафний майданчик і низовим ударом поцілив у дальній кут.

Ще за кілька хвилин Скляр міг подвоїти перевагу "Ворскли", але Васильєв в останній момент заблокував постріл хавбека. Одесити відповіли двома випадами Шпорна. Спершу словенець трохи неточно пробив головою. А згодом його удар із рикошетом Ісенко ефектно парирував.

А під завісу тайму полтавці забили вдруге. І знову "Ворскла" впіймала "Чорноморець" у контратаці. Цього разу на ворота "моряків" побіг Юрченко, прибрав Путрю на вході в штрафний і впевнено переграв Шевченка.

Команда Романа Григорчука повернулася до гри на старті другої половини. Не обійшлося і без допомоги господарів. У небезпечному епізоді Ієде поборовся до останнього та таки проштовхнув м'яч за лінію. М'яч записали на оборонця "Ворскли" Пердуту.

Та розвитку цей епізод для "Чорноморця" не мав. Лише на 79-й хвилині Вакула мав нагоду зрівняти рахунок, але не зумів акцентовано пробити з кількох метрів перед воротами. Зате полтавці Кунья і Бацула відверто пробачили одеситів і не зняли всі запитання щодо переможця завчасно.

Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. "Ворскла" завдяки другій перемозі поспіль піднялася на 10-те місце в турнірній таблиці (6 очок). "Чорноморець" наразі залишився на 4-й сходинці, маючи в активі 9 пунктів.

До слова, раніше "Шахтар" вирвався в лідери Прем'єр-ліги після перемоги над "Колосом".

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