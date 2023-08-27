УПЛ: "Ворскла" одолела "Черноморец" в Полтаве

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Степанюк, 4, Юрченко, 45+1 – Пердута, 54 (автогол)

Полтавчане шокировали "моряков" быстрым голом. На 4-й минуте подопечным Виктора Скрипника удалась молниеносная контратака. Это Степанюк убежал из центра поля в штрафную и низовым ударом попал в дальний угол.

Еще через несколько минут Скляр мог удвоить преимущество "Ворсклы", но Васильев в последний момент заблокировал выстрел хавбека. Одесситы ответили двумя выпадами Шпорна. Сначала словенец немного неточно пробил головой. А потом его удар с рикошетом Исенко эффектно парировал.

А под занавес тайма полтавчане забили второй раз. И снова "Ворскла" поймала "Черноморец" в контратаке. В этот раз на ворота "моряков" побежал Юрченко, убрал Путрю на входе в штрафную и уверенно переиграл Шевченко.

Команда Романа Григорчука вернулась в игру на старте второй половины. Не обошлось и без помощи владельцев. В опасном эпизоде Иеде поборолся до последнего и протолкнул мяч за линию. Мяч записали на защитника "Ворсклы" Пердуту.

Но развития этого эпизода для "Черноморца" не последовало. Лишь на 79-й минуте Вакула имел возможность сравнять счет, но не сумел акцентированно пробить с нескольких метров перед воротами. Зато полтавчане Кунья и Бацула откровенно простили одесситов и не сняли все вопросы относительно победителя раньше времени.

В конце концов цифры на табло так и не изменились. "Ворскла" благодаря второй победе подряд поднялась на 10-е место в турнирной таблице (6 очков). "Черноморец" остался на 4-й строчке, имея в активе 9 пунктов.