UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УПЛ: "Ворскла" здобула перемогу над "Металістом"

Фото: "Ворскла" здобула перемогу над "Металістом" (upl.ua)
Автор: Іван Носальський

Полтавська "Ворскла" змогла заробити три очки за підсумками матчу проти харківського "Металіста" у рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчу.

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Ворскла" - "Металіст" - 3:2

Рахунок у матчі вдалося відкрити команді з Харкова - на 9-й хвилині пенальті реалізував нападник "Металіста" Богдан Бойчук. Вже в середині першого тайму полтавці відповіли голом, теж з пенальті. Відзначився форвард Таулянт Сефері.

Через чотири хвилини албанець з полтавської команди мав шанс оформити дубль, але він не зумів реалізувати удар з 11-метрової позначки. Наприкінці тайму Сефері все ж таки зміг реабілітуватися і результативно пробив вже третій для нього одинадцятиметровий за матч. "Ворскла" закріпила свою перевагу за кілька хвилин, відзначився Феліпе.

"Металіст" у спробах зрівняти рахунок зміг забити лише один гол наприкінці матчу - вдало пробив Юрій Романюк. Проте врятувати нічию харків'яни не змогли.

Після гри команда з Полтави перебуває на сьомій сходинці у турнірній таблиці. Наступний матч вона зіграє 29 квітня проти "Руху".

Нагадаємо, луганська "Зоря" у нелегкому протистоянні здобула важливу гостьову перемогу над ковалівським клубом "Колос".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВорсклаМеталлистУПЛФутбол