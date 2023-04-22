УПЛ: "Ворскла" одержала победу над "Металлистом"

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Ворскла" - "Металлист" - 3:2

Счет в матче удалось открыть команде из Харькова - на 9-й минуте пенальти реализовал нападающий “Металлиста” Богдан Бойчук. Уже в середине первого тайма полтавчане ответили голом, тоже с пенальти. Отличился форвард Таулянт Сефери.

Спустя четыре минуты у албанца из полтавской команды был шанс оформить дубль, но он не сумел реализовать удар с 11-метровой отметки. В конце тайма Сефери все же смог реабилитироваться и результативно пробил уже третий для него одиннадцатиметровый за матч. "Ворскла" закрепила свое преимущество через несколько минут, отличился Фелипе.

"Металлист" в попытках сравнять счет смог забить только один гол в конце матча - удачно пробил Юрий Романюк. Однако спасти ничью харьковчане не смогли.

После игры команда из Полтавы находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Следующий матч она сыграет 29 апреля против "Руха".