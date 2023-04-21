Луганська "Зоря" обіграла "Колос" і вийшла на друге місце в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

На 31 хвилині гравці "Колосу" перервали клубну рекордну серію без пропущених м’ячів і загалом - зіпсували собі ювілейний, 100-й, поєдинок у Чемпіонатах України.

Також для "Колоса" це 20-та домашня поразка в УПЛ, при тому, що підопічні Ярослава Вишняка майже весь другий тайм грали у більшості, адже арбітр на початку другого тайму вилучив лівого захисника "Зорі" Ігоря Снурніцина.

Однак "Зоря" змогла втримати переможний рахунок 1:0, який встановився після точного удару Бражка у середині першої половини гри.

Таким чином "Зоря" обійшла за очками "Дніпро-1" та вийшла на друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Однак у дніпровського клуба ще є два матчі в запасі.

Нагадаємо, "Шахтар" захопив лідерство в Прем'єр-лізі після розгрому "Кривбасу".

До слова, київське "Динамо" мінімально переграло "Дніпро-1" на виїзді.

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