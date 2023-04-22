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УПЛ: "Ворскла" здобула перемогу над "Металістом"

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Полтава, Субота 22 квітня 2023 15:59
УПЛ: "Ворскла" здобула перемогу над "Металістом" Фото: "Ворскла" здобула перемогу над "Металістом" (upl.ua)
Автор: Іван Носальський

Полтавська "Ворскла" змогла заробити три очки за підсумками матчу проти харківського "Металіста" у рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчу.

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Ворскла" - "Металіст" - 3:2

Рахунок у матчі вдалося відкрити команді з Харкова - на 9-й хвилині пенальті реалізував нападник "Металіста" Богдан Бойчук. Вже в середині першого тайму полтавці відповіли голом, теж з пенальті. Відзначився форвард Таулянт Сефері.

Через чотири хвилини албанець з полтавської команди мав шанс оформити дубль, але він не зумів реалізувати удар з 11-метрової позначки. Наприкінці тайму Сефері все ж таки зміг реабілітуватися і результативно пробив вже третій для нього одинадцятиметровий за матч. "Ворскла" закріпила свою перевагу за кілька хвилин, відзначився Феліпе.

"Металіст" у спробах зрівняти рахунок зміг забити лише один гол наприкінці матчу - вдало пробив Юрій Романюк. Проте врятувати нічию харків'яни не змогли.

Після гри команда з Полтави перебуває на сьомій сходинці у турнірній таблиці. Наступний матч вона зіграє 29 квітня проти "Руху".

Нагадаємо, луганська "Зоря" у нелегкому протистоянні здобула важливу гостьову перемогу над ковалівським клубом "Колос".

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