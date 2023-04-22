УПЛ: "Ворскла" одержала победу над "Металлистом"
Полтавская "Ворскла" смогла заработать три очка по итогам матча против харьковского "Металлиста" в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.
Украина, Премьер-лига, 22-й тур
"Ворскла" - "Металлист" - 3:2
Счет в матче удалось открыть команде из Харькова - на 9-й минуте пенальти реализовал нападающий “Металлиста” Богдан Бойчук. Уже в середине первого тайма полтавчане ответили голом, тоже с пенальти. Отличился форвард Таулянт Сефери.
Спустя четыре минуты у албанца из полтавской команды был шанс оформить дубль, но он не сумел реализовать удар с 11-метровой отметки. В конце тайма Сефери все же смог реабилитироваться и результативно пробил уже третий для него одиннадцатиметровый за матч. "Ворскла" закрепила свое преимущество через несколько минут, отличился Фелипе.
"Металлист" в попытках сравнять счет смог забить только один гол в конце матча - удачно пробил Юрий Романюк. Однако спасти ничью харьковчане не смогли.
После игры команда из Полтавы находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Следующий матч она сыграет 29 апреля против "Руха".
Напомним, луганская "Заря" в нелегком противостоянии одержала важную гостевую победу над ковалевским клубом "Колос".
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