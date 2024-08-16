УПЛ: "Ворскла" впевнено здолала "Оболонь"

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Ворскла" – "Оболонь" – 2:0

Голи: Нестеренко, 24, Кане, 69

Матч розпочався з понад півгодинною затримкою через повітряну тривогу. Проте, через чверть години ігрового часу командам знову довелося йти в укриття. За цей відрізок можна занотувати хіба що дальній постріл "пивовара" Приймака, який Ісенко перевів на кутовий.

Нова вимушена пауза пішла на користь полтавцям. Підопічні Сергія Долганського краще ввійшли в гру та невдовзі повели в рахунку. Це Скляр метрів із 20-ти потужно пробив, Федорівський відбив перед собою, а Нестеренко вчасно опинився на добиванні.

"Оболонь" повністю оговталася після перерви. На 61-й хвилині кияни навіть відправили м'яч у сітку зусиллями Суханова, який розібрався в метушні після прострілу Мединського. Однак, після втручання VAR гол скасували через гру рукою в нападника.

Зате своєю нагодою забити вдруге сповна скористалася "Ворскла". На 69-й хвилині індивідуальний гол оформив Кане. Африканець перехопив м'яч на чужій половині, пройшов до штрафного майданчика та влучно пробив у дальній кут воріт.

У фінальні 20+ хвилин напівмоменти встигли змарнувати обидві команди. Утім, цифри на табло більше не змінилися. "Ворскла" здобула другу перемогу поспіль і піднялся в топ-3 Прем'єр-ліги. Натомість "Оболонь" залишилася на передостанній сходинці (1 пункт).