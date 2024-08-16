УПЛ: "Ворскла" впевнено здолала "Оболонь"

Полтавська "Ворскла" здобула домашню перемогу над київською "Оболонню" в 3-му турі української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур
"Ворскла" – "Оболонь" – 2:0
Голи: Нестеренко, 24, Кане, 69
Матч розпочався з понад півгодинною затримкою через повітряну тривогу. Проте, через чверть години ігрового часу командам знову довелося йти в укриття. За цей відрізок можна занотувати хіба що дальній постріл "пивовара" Приймака, який Ісенко перевів на кутовий.
Нова вимушена пауза пішла на користь полтавцям. Підопічні Сергія Долганського краще ввійшли в гру та невдовзі повели в рахунку. Це Скляр метрів із 20-ти потужно пробив, Федорівський відбив перед собою, а Нестеренко вчасно опинився на добиванні.
"Оболонь" повністю оговталася після перерви. На 61-й хвилині кияни навіть відправили м'яч у сітку зусиллями Суханова, який розібрався в метушні після прострілу Мединського. Однак, після втручання VAR гол скасували через гру рукою в нападника.
Зате своєю нагодою забити вдруге сповна скористалася "Ворскла". На 69-й хвилині індивідуальний гол оформив Кане. Африканець перехопив м'яч на чужій половині, пройшов до штрафного майданчика та влучно пробив у дальній кут воріт.
У фінальні 20+ хвилин напівмоменти встигли змарнувати обидві команди. Утім, цифри на табло більше не змінилися. "Ворскла" здобула другу перемогу поспіль і піднялся в топ-3 Прем'єр-ліги. Натомість "Оболонь" залишилася на передостанній сходинці (1 пункт).
До слова, раніше "Чорноморець" мінімально здолав "Колос" на домашній арені.
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