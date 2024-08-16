УПЛ: "Ворскла" уверенно одолела "Оболонь"

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Ворскла" – "Оболонь" – 2:0

Голы: Нестеренко, 24, Кане, 69

Матч начался с более чем получасовой задержкой из-за воздушной тревоги. Тем не менее, четверть часа игрового времени спустя командам снова пришлось уходить в укрытие. За этот отрезок можно записать разве что дальний выстрел "пивовара" Приймака, который Исенко перевел на угловой.

Новая вынужденная пауза пошла на пользу полтавчанам. Подопечные Сергея Долганского лучше вошли в игру и вскоре повели в счет. Это Скляр метров с 20-ти мощно пробил, Федоривский отбил перед собой, а Нестеренко вовремя оказался на добивании.

"Оболонь" полностью оправилась после перерыва. На 61-й минуте киевляне даже отправили мяч в сетку усилиями Суханова, разобравшегося в суматохе после прострела Мединского. Однако после вмешательства VAR гол отменили из-за игры рукой у нападающего.

Зато своей возможностью забить второй раз воспользовалась "Ворскла". На 69-й минуте индивидуальный гол оформил Кане. Африканец перехватил мяч на чужой половине, прошел в штрафную площадку и точно пробил в дальний угол ворот.

В финальные 20+ минут полумоменты успели упустить обе команды. Впрочем, цифры на табло больше не изменились. "Ворскла" одержала вторую победу подряд и поднялась в топ-3 Премьер-лиги. "Оболонь" же осталась на предпоследней строчке (1 пункт).