УПЛ: "Ворскла" уверенно одолела "Оболонь"

Полтавская "Ворскла" одержала домашнюю победу над киевской "Оболонью" в 3-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 3-й тур
"Ворскла" – "Оболонь" – 2:0
Голы: Нестеренко, 24, Кане, 69
Матч начался с более чем получасовой задержкой из-за воздушной тревоги. Тем не менее, четверть часа игрового времени спустя командам снова пришлось уходить в укрытие. За этот отрезок можно записать разве что дальний выстрел "пивовара" Приймака, который Исенко перевел на угловой.
Новая вынужденная пауза пошла на пользу полтавчанам. Подопечные Сергея Долганского лучше вошли в игру и вскоре повели в счет. Это Скляр метров с 20-ти мощно пробил, Федоривский отбил перед собой, а Нестеренко вовремя оказался на добивании.
"Оболонь" полностью оправилась после перерыва. На 61-й минуте киевляне даже отправили мяч в сетку усилиями Суханова, разобравшегося в суматохе после прострела Мединского. Однако после вмешательства VAR гол отменили из-за игры рукой у нападающего.
Зато своей возможностью забить второй раз воспользовалась "Ворскла". На 69-й минуте индивидуальный гол оформил Кане. Африканец перехватил мяч на чужой половине, прошел в штрафную площадку и точно пробил в дальний угол ворот.
В финальные 20+ минут полумоменты успели упустить обе команды. Впрочем, цифры на табло больше не изменились. "Ворскла" одержала вторую победу подряд и поднялась в топ-3 Премьер-лиги. "Оболонь" же осталась на предпоследней строчке (1 пункт).
К слову, ранее "Черноморец" минимально одолел "Колос" на домашней арене.
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