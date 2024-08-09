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УПЛ: "Ворскла" розгромила "Лівий Берег" на виїзді

Київська область, П'ятниця 09 серпня 2024 17:33
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УПЛ: "Ворскла" розгромила "Лівий Берег" на виїзді Фото: "Лелеки" зазнали невдачі на домашній арені (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" здобула впевнену перемогу над київським "Лівим Берегом" у другому турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Лівий Берег" – "Ворскла" – 0:3

Голи: Челядін, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3

Зі старту зустрічі команди вирішили не форсувати подій. Як наслідок, небезпечних моментів довелося зачекати до середини першої половини. Дві гострі атаки провели господарі – спершу Галас із меж штрафного не переграв Ісенка, а потім прорив Когута заблокували оборонці.

Зате полтавці на початку другого тайму відразу відкрили рахунок. Допоміг стандарт і помилка голкіпера "лелек". Механів не зміг зафіксувати м'яч після "свічки" з подачі кутового, а Челядін підхопив ігровий снаряд на дальній стійці та відправив у сітку.

Забитий м'яч додав "Ворсклі" впевненості. Подвоїти перевагу команди Сергія Долганського міг Скляр, але трохи не дотягнувся до перспективного навісу Пердути. Натомість все склалося для Ковталюка. На 68-й хвилині нападник головою замкнув подачу Челядіна.

Добили ж "Лівий Берег" гості в доданий арбітром час. Крупський на правому фланзі накрутив оборонця та віддав на Шкрієля, який п'ятою продовжив атаку на Мякушка. Досвідчений хавбек спокійно спрямував м'яч у сітку – 0:3 у підсумку.

Перемога дозволила "Ворсклі" частково реабілітуватися за фіаско в стартовому турі від донецького "Шахтаря" (0:5). Натомість "Лівий Берег" із двома поразками та нулем забитих м'ячів поки опинився на дні турнірної таблиці. Набрати прем'єрні очки "лелеки" спробують 18 серпня проти того ж "Шахтаря".

До слова, напередодні "Кривбас" удома програв "Вікторії" у кваліфікації Ліги Європи.

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