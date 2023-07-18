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УПЛ визначила дати та час матчів стартового туру футбольної першості

Фото: Закарпатці приїдуть до Києва на старті чемпіонату (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Перший тур української Прем'єр-ліги 2023/24 розпочнеться двома матчами 28 липня. Його програма розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Дирекція елітного дивізіону назвала дати та час початку матчів на старті чемпіонату України. На п'ятницю, 28 липня, заплановані два поєдинки.

Новачок сезону київська "Оболонь" у столиці прийме "Колос" із Ковалівки, а згодом рівненський "Верес" зустрінеться з житомирським "Поліссям". Наступного дня відбудуться ще три поєдинки. Зокрема, чемпіон України – донецький "Шахтар" – вирушить у гості до "Металіста 1925" із Харкова.

Ще один вітчизняний гранд – київське "Динамо" – проведе перший матч 30 липня. У гості до столичного колективу завітає закарпатський "Минай". Натомість очний поєдинок двох учасників єврокубків – "Дніпра-1" та полтавської "Ворскли" – перенесли на пізніший термін.

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Оболонь" – "Колос", 28 липня, 17:00
  • "Верес" – "Полісся", 28 липня, 19:00
  • "Рух" – "Зоря", 29 липня, 15:00
  • "Металіст 1925" – "Шахтар", 29 липня, 17:00
  • ЛНЗ – "Чорноморець", 30 липня, 13:00
  • "Динамо" – "Минай", 30 липня, 17:00
  • "Олександрія" – "Кривбас", 30 липня, 19:00

До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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