УПЛ визначила дати та час матчів стартового туру футбольної першості

Перший тур української Прем'єр-ліги 2023/24 розпочнеться двома матчами 28 липня. Його програма розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Дирекція елітного дивізіону назвала дати та час початку матчів на старті чемпіонату України. На п'ятницю, 28 липня, заплановані два поєдинки.

Новачок сезону київська "Оболонь" у столиці прийме "Колос" із Ковалівки, а згодом рівненський "Верес" зустрінеться з житомирським "Поліссям". Наступного дня відбудуться ще три поєдинки. Зокрема, чемпіон України – донецький "Шахтар" – вирушить у гості до "Металіста 1925" із Харкова.

Ще один вітчизняний гранд – київське "Динамо" – проведе перший матч 30 липня. У гості до столичного колективу завітає закарпатський "Минай". Натомість очний поєдинок двох учасників єврокубків – "Дніпра-1" та полтавської "Ворскли" – перенесли на пізніший термін.

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги: