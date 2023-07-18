УПЛ визначила дати та час матчів стартового туру футбольної першості
Перший тур української Прем'єр-ліги 2023/24 розпочнеться двома матчами 28 липня. Його програма розтягнеться на три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Дирекція елітного дивізіону назвала дати та час початку матчів на старті чемпіонату України. На п'ятницю, 28 липня, заплановані два поєдинки.
Новачок сезону київська "Оболонь" у столиці прийме "Колос" із Ковалівки, а згодом рівненський "Верес" зустрінеться з житомирським "Поліссям". Наступного дня відбудуться ще три поєдинки. Зокрема, чемпіон України – донецький "Шахтар" – вирушить у гості до "Металіста 1925" із Харкова.
Ще один вітчизняний гранд – київське "Динамо" – проведе перший матч 30 липня. У гості до столичного колективу завітає закарпатський "Минай". Натомість очний поєдинок двох учасників єврокубків – "Дніпра-1" та полтавської "Ворскли" – перенесли на пізніший термін.
Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:
- "Оболонь" – "Колос", 28 липня, 17:00
- "Верес" – "Полісся", 28 липня, 19:00
- "Рух" – "Зоря", 29 липня, 15:00
- "Металіст 1925" – "Шахтар", 29 липня, 17:00
- ЛНЗ – "Чорноморець", 30 липня, 13:00
- "Динамо" – "Минай", 30 липня, 17:00
- "Олександрія" – "Кривбас", 30 липня, 19:00
До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.
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