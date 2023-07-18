УПЛ определила даты и время матчей стартового тура футбольного первенства

Первый тур украинской Премьер-лиги 2023/24 начнется двумя матчами 28 июля. Его программа растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Дирекция элитного дивизиона назвала даты и время начала матчей на старте чемпионата Украины. На пятницу, 28 июля, запланированы два поединка.

Новичок сезона киевская "Оболонь" в столице примет "Колос" из Ковалевки, а впоследствии ровенский "Верес" встретится с житомирским "Полесьем". На следующий день пройдут еще три поединка. В частности, чемпион Украины – донецкий "Шахтер" – отправится в гости в "Металлист 1925" из Харькова.

Еще один отечественный гранд – киевское "Динамо" – проведет первый матч 30 июля. В гости столичный коллектив приедет закарпатский "Минай". Очный поединок двух участников еврокубков – "Днепра-1" и полтавской "Ворсклы" – перенесли на более поздний срок.

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги: