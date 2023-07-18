УПЛ определила даты и время матчей стартового тура футбольного первенства
Первый тур украинской Премьер-лиги 2023/24 начнется двумя матчами 28 июля. Его программа растянется на три дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Дирекция элитного дивизиона назвала даты и время начала матчей на старте чемпионата Украины. На пятницу, 28 июля, запланированы два поединка.
Новичок сезона киевская "Оболонь" в столице примет "Колос" из Ковалевки, а впоследствии ровенский "Верес" встретится с житомирским "Полесьем". На следующий день пройдут еще три поединка. В частности, чемпион Украины – донецкий "Шахтер" – отправится в гости в "Металлист 1925" из Харькова.
Еще один отечественный гранд – киевское "Динамо" – проведет первый матч 30 июля. В гости столичный коллектив приедет закарпатский "Минай". Очный поединок двух участников еврокубков – "Днепра-1" и полтавской "Ворсклы" – перенесли на более поздний срок.
Список матчей 1-го тура Премьер-лиги:
- "Оболонь" – "Колос", 28 июля, 17:00
- "Верес" – "Полесье", 28 июля, 19:00
- "Рух" – "Заря", 29 июля, 15:00
- "Металлист 1925" – "Шахтер", 29 июля, 17:00
- ЛНЗ – "Черноморец", 30 июля, 13:00
- "Динамо" – "Минай", 30 июля, 17:00
- "Александрия" – "Кривбасс", 30 июля, 19:00
К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.
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