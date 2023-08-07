УПЛ віддала нагороди гравцю і тренеру туру творцям розгромів

Нападник "жовто-чорних" Юрій Климчук – футболіст туру чемпіонату України. Атакувальний виконавець долучився до розгрому полтавської "Ворскли" у Львові (4:1).

Саме Климчук зрівняв рахунок під завісу першого тайму. Він упевнено реалізував одинадцятиметровий, який самотужки заробив у стрімкій атаці "Руха". Натомість на старті другої половини нападник реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером і вивів львів'ян вперед.

Натомість керманич ЛНЗ Олександр Ковпак – найкращий тренер 2-го туру. Молодий фахівець здобув першу в тренерській кар'єрі нагороду в елітному дивізіоні. Його підопічні з голами Бойка, Прядуна та Наумця розгромили "Минай" на виїзді (3:0).

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.