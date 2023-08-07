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УПЛ віддала нагороди гравцю і тренеру туру творцям розгромів

Фото: Олександр Ковпак здобув дебютний приз на рівні Прем'єр-ліги (facebook.com/fclnz)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 2-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру. Призи дісталися представникам львівського "Руха" та черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Нападник "жовто-чорних" Юрій Климчук – футболіст туру чемпіонату України. Атакувальний виконавець долучився до розгрому полтавської "Ворскли" у Львові (4:1).

Саме Климчук зрівняв рахунок під завісу першого тайму. Він упевнено реалізував одинадцятиметровий, який самотужки заробив у стрімкій атаці "Руха". Натомість на старті другої половини нападник реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером і вивів львів'ян вперед.

Натомість керманич ЛНЗ Олександр Ковпак – найкращий тренер 2-го туру. Молодий фахівець здобув першу в тренерській кар'єрі нагороду в елітному дивізіоні. Його підопічні з голами Бойка, Прядуна та Наумця розгромили "Минай" на виїзді (3:0).

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

До слова, напередодні "Дніпро-1" вирвав перемогу над "Поліссям" у фінальні хвилини.

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