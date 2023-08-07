УПЛ отдала награды игроку и тренеру тура творцам разгромов

Нападающий "желто-черных" Юрий Климчук – футболист тура чемпионата Украины. Атакующий исполнитель приложился к разгрому полтавской "Ворсклы" во Львове (4:1).

Именно Климчук сравнял счет под занавес первого тайма. Он уверенно реализовал одиннадцатиметровый, который же и заработал в стремительной атаке "Руха". Зато на старте второй половины нападающий реализовал выход один на один с голкипером и вывел львовян вперед.

В свою очередь наставник ЛНЗ Александр Ковпак – лучший тренер 2-го тура. Молодой специалист завоевал первую в тренерской карьере награду в элитном дивизионе. Его подопечные с голами Бойко, Прядуна и Наумца разгромили "Минай" на выезде (3:0).

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги традиционно определил Экспертный совет. В него вошли именитые отечественные футболисты и тренеры – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.