УПЛ: "Верес" та "Минай" не змогли визначити переможця

"Верес" зіграв унічию з "Минаєм" на домашній арені у рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчу .

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Верес" - "Минай" - 1:1

Перший тайм матчу був безрезультатним, команди не змогли відкрити рахунок.

Голи почалися лише на 54-хвилині - атака команди з Рівного стала результативною завдяки влучному удару Андрія Блізніченка. Він виявився першим на добиванні після удару Геннадія Пасіча.

Але перевагу "Вересу" довго утримувати не вдалося. Вже за шість хвилин форвард "Минаю" Єгор Твердохліб реалізував можливість зрівняти рахунок.

В результаті "Минай" піднявся на 10-те місце у таблиці, а "Верес" - йде на 12-й позиції.