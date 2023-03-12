UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УПЛ: "Верес" розписав феєричну нічию з "Ворсклою" з двома незабитими пенальті

Фото: Команди розійшлися бойовим миром (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Видовищною нічиєю завершився матч 17-го туру вітчизняної першості між рівненським "Вересом" і полтавською "Ворсклою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Верес" – "Ворскла" – 2:2

Голи: Кравець, 48 (автогол), Гайдучик, 60 – Сефері, 25, 85 (пенальті)

Нереалізовані пенальті: Кльоц, 90+3, Вовченко, 90+4 (обидва – "Верес")

Активніше зустріч на "Авангарді" розпочали гості. Полтавці захопили ініціативу з перших хвилин, хоча оборона рівнян діяла уважно та всі спроби "Ворскли" забити нівелювала. Та на 25-й хвилині "Верес" не впорався – Сефері переграв опонента після передачі з флангу та з близької відстані пробив кіпера.

Господарі могли відігратися ще до перерви. Однак, Гайдучик примудрився не влучити в порожні ворота. Натомість удар Пасіча з дистанції парирував Ісенко. Був активним і Сефері. Постріл албанця парирував Когут, а Степанюк після передачі партнера пробив вище воріт.

Зате зрівняв рахунок "Верес" на старті другої половини. Допоміг рівнянам стандарт. Навіс пішов на дальню стійку, де Кравець у боротьбі спрямував м'яч у власні ворота. А згодом господарі вийшли вперед. Підопічні Юрія Вірта розіграли зразкову контратаку – Пасіч прострілив із флангу, а Гайдучик із кількох метрів відправив м'яч у сітку.

Утім, відсвяткувати перемогу "Вересу" не судилося. Під завісу матчу підвів команду Кльоц, який завалив Челядіна у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов Сефері та потужним ударом по центру зрівняв рахунок.

Рівняни мали подвійний шанс вирвати перемогу в доданий арбітром час. Спершу Кльоц не зумів із пенальті переграти Ісенка, а на добиванні Чеснаков привіз ще доин одинадцятиметровий. Проте, кіпер "Ворскли" відбив другий одинадцятиметровий поспіль і став однозначним героєм поєдинку.

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВересВорсклаУПЛЧемпионат Украины