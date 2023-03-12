УПЛ: "Верес" расписал феерическую ничью с "Ворсклой" с двумя незабитыми пенальти

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Верес" – "Ворскла" – 2:2

Голы: Кравец, 48 (автогол), Гайдучик, 60 – Сефери, 25, 85 (пенальти)

Нереализованные пенальти: Клец, 90+3, Вовченко, 90+4 (оба – "Верес")

Более активно встречу на "Авангарде" начали гости. Полтавчане захватили инициативу с первых минут, хотя оборона ровенчан действовала внимательно и все попытки "Ворсклы" забить нивелировала. На 25-й минуте "Верес" не справился – Сефери переиграл оппонента после передачи с фланга и с близкого расстояния пробил кипера.

Хозяева могли отыграться еще до перерыва. Однако Гайдучик умудрился не попасть в пустые ворота. В свою очередь удар Пасича с дистанции парировал Исенко. Был активен и Сефери. Выстрел албанца парировал Когут, а Степанюк после передачи партнера пробил выше ворот.

Зато сравнял счет "Верес" на старте второй половины. Помог ровенчанам стандарт. Навес пошел на дальнюю штангу, где Кравец в борьбе отправил мяч в свои ворота. А потом хозяева вышли вперед. Подопечные Юрия Вирта разыграли образцовую контратаку – Пасич прострелил с фланга, а Гайдучик с нескольких метров отправил мяч в сетку.

Впрочем, отпраздновать победу "Вересу" было не суждено. Под занавес матча подвел команду Клец, заваливший Челядина в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел Сефери и мощным ударом по центру сравнял счет.

Ровенчане имели двойной шанс вырвать победу в добавленное арбитром время. Сначала Клец не сумел с пенальти переиграть Исенко, а на добивании Чеснаков привез еще доин одиннадцатиметровый. Тем не менее, кипер "Ворсклы" отразил второй одиннадцатиметровый подряд и стал однозначным героем поединка.