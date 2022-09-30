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УПЛ: "Верес" на оновленому стадіоні розписав яскраву нічию з "Рухом"

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Рівне, П'ятниця 30 вересня 2022 15:24
УПЛ: "Верес" на оновленому стадіоні розписав яскраву нічию з "Рухом" Фото: Віталій Дахновський готується відкрити рахунок у матчі (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю завершився стартовий матч 5-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги між рівненським "Вересом" і львівським "Рухом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Верес" – "Рух" – 2:2

Голи: Дахновський, 9, Кльоц, 31 – Таллес, 26, Дідик, 53

Суперники розпочали матч із півгодинним запізнення через повітряну тривогу в північно-західних областях. Затримка пішла на користь господарям. Ті перетворили в гол фактично перший небезпечний момент – Дахновський зупинив у центрі карної зони передачу Гагуна, розвернувся і класно пробив у кут воріт Паньківа.

За 10 хвилин голеадор "Вереса" міг оформити дубль, але цього разу з його пострілом голкіпер "Руха" впорався. А згодом, попри перевагу в контролі рівнян, львів'яни зрівняли рахунок. Це Когут невдало парирував удар Климчука на вході в штрафний майданчик, і Таллес добив сферу в сітку з кількох метрів – 1:1.

Щастя гостей, однак, було недовгим. "Верес" знову вийшов вперед через нетипову помилку Паньківа. Голкіпер "Руха" під час подачі Кльоца зі штрафного з лівого флангу гучно викрикнув "Я", але помилився на виході та не зупинив м'яч, який залетів ветерану за комірець.

А перед перервою гучну заявку рівнян на перемогу міг подати Дахновський. Атакувальний хавбек "Вереса" дочекався своєї нагоди та потужно пробив із меж штрафного, та цього разу досвідчений воротар львів'ян витягнув удар із-під поперечини.

Не забиваєш ти, забивають тобі. Цю футбольну істину на старті другої половини підтвердив "Рух". На 53-й хвилині Таллес подав стандарт із правого флангу, який головою у дальній кут переправив Дідик – 2:2!

Зате наступного моменту глядачам довелося чекати майже чверть години. У центрі уваги опинився львів'янин Бойчук. Та м'яч після його удару метрів із 20-ти пролетів поруч зі стійкою.

Натомість "Верес" згодом створив момент в уяві форварда Сергійчука. Нападник намагався "намалювати" пенальті в боротьбі зі Слюсаром під час флангового навісу. Проте, арбітр на симуляцію відреагував холодно.

Зрештою, вирішальний гол жодна з команд організувати не змогла. Отже, "Верес" змарнував нагоду вийти в одноосібні лідери чемпіонату. Рівняни лише зрівнялися за очками з "Колосом" і "Шахтарем" (по 10 пунктів).

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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