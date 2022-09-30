УПЛ: "Верес" на обновленном стадионе расписал яркую ничью с "Рухом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Верес" – "Рух" – 2:2

Голы: Дахновский, 9, Клец, 31 – Таллес, 26, Дидык, 53

Соперники начали матч с получасовым опозданием из-за воздушной тревоги в северо-западных областях. Задержка пошла на пользу хозяевам. Те превратили в гол фактически первый опасный момент – Дахновский остановил в центре штрафной зоны передачу Гагуна, развернулся и классно пробил в угол ворот Панькива.

Через 10 минут голеадор "Вереса" мог оформить дубль, но в этот раз с его выстрелом голкипер "Руха" справился. А вскоре, несмотря на преимущество в контроле ровенчан, львовяне сравняли счет. Это Когут неудачно парировал удар Климчука на входе в штрафную, и Таллес добил сферу в сетку с нескольких метров – 1:1.

Счастье гостей, однако, было недолгим. "Верес" снова вышел вперед из-за нетипичной ошибки Панькива. Голкипер "Руха" во время подачи Клеца со штрафного с левого фланга громко выкрикнул "Я", но ошибся на выходе и не остановил мяч, а тот залетел ветерану за шиворот.

А перед перерывом громкую заявку ровенчан на победу мог подать Дахновский. Атакующий хавбек "Вереса" дождался своей возможности и мощно пробил из пределов штрафной, но теперь опытный вратарь львовян вытащил удар из-под перекладины.

Не забиваешь ты, забивают тебе. Эту футбольную истину на старте второй половины подтвердил "Рух". На 53-й минуте Таллес подал стандарт с правого фланга, который головой в дальний угол переправил Дидык – 2:2!

Зато следующего момента зрителям пришлось ждать почти четверть часа. В центре внимания оказался львовянин Бойчук. Но мяч после его удара метров с 20-ти пролетел рядом со стойкой.

"Верес" впоследствии создал момент в воображении форварда Сергийчука. Нападающий пытался "нарисовать" пенальти в борьбе со Слюсаром во время флангового навеса. Однако арбитр на симуляцию отреагировал прохладно.

В конце концов решающий гол ни одна из команд организовать не смогла. Итак, "Верес" упустил возможность выйти в единоличные лидеры чемпионата. Ровенчане только сравнялись по очкам с "Колосом" и "Шахтером" (по 10 пунктов).