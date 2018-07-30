УПЛ утвердила в регламенте проведение "Золотого матча"

Поединок будет проводиться, начиная с сезона 2018/2019

Начиная с сезона 2018/2019 в регламенте украинской Премьер-лиги утверждена возможность проведения "Золотого матча". Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Команды проведут поединок, если обе команды, которые заняли первое место, имеют в активе одинаковое количество очков, то их место в таблице определяется по количеству набранных очков в личном противостоянии команд, затем - разница мячей в очных дуэлях.

Если и здесь равенство, то дальше будут смотреть на большее количество забитых мячей в личных встречах. И только если даже по этому компоненту не будет выявлено сильнейшего, между командами будет проведен "Золотой матч".

Место проведения такой встречи будет установлено руководством УПЛ, команда-хозяйка матча будет определяться путем жеребьевки. Регламент матча предусматривает дополнительное время, в случае ничьи в основное, и серию пенальти.

Последний раз победитель УПЛ определялся в "золотом матче" в сезоне 2005/06. Тогда в Кривом Роге "Шахтер" победил "Динамо" (2:1).

Напомним, вернуть в регламент положение "Золотой матч" предложило киевское "Динамо".