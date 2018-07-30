УПЛ затвердила в регламенті проведення "Золотого матчу"

Поєдинок буде проводитися, починаючи з сезону 2018/2019

Починаючи з сезону 2018/2019 в регламенті української Прем'єр-ліги затверджена можливість проведення "Золотого матчу". Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Команди проведуть поєдинок, якщо обидві команди, які посіли перше місце, мають в активі однакову кількість очок, то їх місце в таблиці визначається за кількістю набраних очок в особистому протистоянні команд, потім - різниця м'ячів в очних дуелях.

Якщо і тут рівність, то далі будуть дивитися на більшу кількість забитих м'ячів в особистих зустрічах. І тільки якщо навіть з цього компоненту не буде виявлено найсильнішого, між командами буде проведено "Золотий матч".

Місце проведення такої зустрічі буде встановлено керівництвом УПЛ, команда-господарка матчу буде визначатися шляхом жеребкування. Регламент матчу передбачає додатковий час, в разі нічиї в основний, і серію пенальті.

Останній раз переможець УПЛ визначався в "золотому матчі" в сезоні 2005/06. Тоді в Кривому Розі "Шахтар" переміг "Динамо" (2:1).

Нагадаємо, повернути в регламент положення "Золотий матч" запропонувало київське "Динамо".