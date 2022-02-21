УПЛ затвердила дату та час проведення матчів двох турів чемпіонату
Став відомий час початку матчів у 21-му та 22-му турах чемпіонату України з футболу сезону 2021/22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
21 Тур
11 березня (п’ятниця)
"Маріуполь" – "Інгулець" 19:30
12 березня (субота)
"Дніпро-1" – "Металіст 1925" 14:00
"Шахтар" – "Минай" 17:00
"Колос" – "Динамо" 19:30
13 березня (неділя)
"Верес" – "Десна" 14:00
"Львів" – "Рух" 17:00
"Ворскла" – "Зоря" 19:30
14 березня (понеділок)
"Олександрія" – "Чорноморець" 19:30
22 Тур
16 березня (середа)
"Дніпро-1" – "Шахтар" 19:00
17 березня (четвер)
"Динамо" – "Металіст 1925" 17:00
"Десна" – "Ворскла" 19:30
18 березня (п’ятниця)
"Зоря" – "Рух" 19:00
19 березня (субота)
"Маріуполь – Колос" 14:00
"Чорноморець" – "Минай" 17:00
20 березня (неділя)
"Інгулець" – "Олександрія" 17:00
"Львів" – "Верес" 19:30
Додамо, що футболістка "Ліверпуля" Мейкала Мур в матчі за збірну Нової Зеландії проти США забила три автоголи.
Нагадаємо, що екс-зірка АПЛ Джек Вілшер знайшов новий скромний клуб.
До слова, зірковий новачок "Барселони" хет-триком встановив унікальне досягнення.