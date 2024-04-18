УПЛ: "Шахтар" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Зорею"

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур (перенесений матч)

"Зоря" – "Шахтар" – 1:3

Голи: Кирюханцев, 73 – Сікан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1

Вилучення: Джордан, 57 (З, друга жовта картка)

У дебюті зустрічі команда Юрія Коваля змарнувала момент. Це Антюх кинув у прорив Герреро, але удар панамця з гострого кута парирував Різник. "Гірники" відповіли хвилин за десять пострілом Коноплі з відскока вище воріт.

Згодом Швед із дистанції відправив м'яч поруч зі стійкою після рикошету від Башіча. А на 30-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Азарові виконав навіс із лівого флангу, а Сікан головою замкнув дальню стійку.

На старті другої половини оборона "Зорі" кістьми лягла, щоб нівелювати помилку Батагова. Під удар Кевіна кинувся Вантух, а Швед на добиванні влучив у Башіча. Зате луганець Кирюханцев у відповідь здалеку відправив м'яч повз ворота "гірників".

А ще за кілька хвилин підвів "Зорю" Джордан. У простій ситуації оборонець грубо зіграв проти Судакова та з другим "гірчичником" у пасиві пішов відпочивати достроково. Проте, саме в меншості підопічним Коваля вдалося відігратися! Герреро з Кирюханцевим розігнали контратаку, на фініші якої українець пробив повз Різника.

Утім, втримати позитивний результат луганській команді не вдалося. Рятівником "Шахтаря" став Бондаренко. На 86-й хвилині хавбек донеччан класно обстукався з Траоре та розкішно поклав м'яч у дальній нижній кут зі середньої дистанції. А згодом Невертон повторив трюк українця та після ще однієї стінки з Траоре встановив остаточний результат.

"Шахтар" зміцнив лідерство в Прем'єр-лізі. Хлопці Маріно Пушіча набрали 55 очок і на чотири пункти випереджають київське "Динамо". Тим часом "Зоря" залишилася на 10-й сходинці (26 очок).