УПЛ: "Шахтер" на последних минутах вырвал победу над "Зарей"

Украина, Премьер-лига, 10-й тур (перенесенный матч)

"Заря" – "Шахтер" – 1:3

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1

Удаление: Джордан, 57 (С, вторая желтая карточка)

В дебюте встречи команда Юрия Коваля упустила момент. Это Антюх бросил в прорыв Герреро, но удар панамца с острого угла парировал Ризнык. "Горняки" ответили минут за десять выстрелом Конопли с отскока выше ворот.

Впоследствии Швед с дистанции отправил мяч рядом со штангой после рикошета от Башича. А на 30-й минуте "Шахтер" повел в счете. Азарови исполнил навес с левого фланга, а Сикан головой замкнул дальнюю штангу.

На старте второй половины оборона "Зари" костьми легла, чтобы нивелировать ошибку Батагова. Под удар Кевина бросился Вантух, а Швед на добивании попал в Башича. Зато луганчанин Кирюханцев в ответ издалека отправил мяч мимо ворот "горняков".

А еще через несколько минут подвел "Зарю" Джордан. В простой ситуации защитник грубо сыграл против Судакова и со вторым "горчичником" в пассиве пошел отдыхать досрочно. Однако именно в меньшинстве подопечным Коваля удалось отыграться! Герреро с Кирюханцевым разогнали контратаку, на финише которой украинец пробил мимо Ризныка.

Впрочем, удержать положительный результат луганской команде не удалось. Спасителем "Шахтера" стал Бондаренко. На 86-й минуте хавбек дончан классно обстучался с Траоре и роскошно уложил мяч в дальний нижний угол со средней дистанции. А затем Невертон повторил трюк украинца и после еще одной стенки с Траоре установил окончательный результат.

"Шахтер" укрепил лидерство в Премьер-лиге. Ребята Марино Пушича набрали 55 очков и на четыре пункта опережают киевское "Динамо". Тем временем "Заря" осталась на 10-й строчке (26 очков).