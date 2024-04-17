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"Динамо" виграло в "Миная" скандальний матч УПЛ

Київ, Середа 17 квітня 2024 17:24
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"Динамо" виграло в "Миная" скандальний матч УПЛ Фото: Віталій Буяльський відкрив рахунок у протистоянні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" здобуло перемогу над закарпатським "Минаєм" у перенесеному поєдинку 16-го туру Прем'єр-ліги. У грудні матч не зіграли через відсутність освітлення на домашній арені аутсайдера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур (перенесений матч)

"Минай" – "Динамо" – 1:3

Голи: Кораблін, 48 – Булянський, 4, Нємчанінов, 27 (автогол), Волошин, 86

"Біло-сині" шокували закарпатців швидким голом. Спрацювала зв'язка киян у складі Буяльського та Ваната. Хавбек отримав передачу від Дубінчака, зіграв у стінку з форвардом і пробив прямісінько в лівий кут.

Забитий м'яч додав "Динамо" наснаги. У перші півгодини підопічні Олександра Шовковського змарнували кілька моментів забити – Ванат і Волошин влучили в кіпера "Миная" Бандуру, Андрієвський з льоту пробив вище воріт, а знову Волошин пробив повз стійку. Зрештою, на 27-й хвилині киянам допоміг Нємчанінов, замкнувши простріл Ярмоленка на ближній стійці – 0:2.

На другий тайм "динамівці", вочевидь, вийшли трохи розслабленими. На користь свідчить і швидкий успіх закарпатців. "Минай" розмочив рахунок уже на 48-й хвилині – Кораблін отримав передачу Вакули в півколі штрафного та відправив м'яч у ближню дев'ятку.

Гол команди Желько Любеновіча додав інтриги. У наступні півгодини закарпатський колектив спробував зіграти з "Динамо" на зустрічних курсах. На удар Шапаренка з лінії штрафного повз стійку номінальні господарі відповіли дальнім пострілом Вітенчука, а на удар Попова головою вище воріт – випадами Семотюка та Устименка.

Поступово столичний гранд додав обертів. На 77-й хвилині лише стійка врятувала "Минай" після вривання Ваната. Та ще за кілька хвилин не врятував ані Бандура, ані каркас воріт. Це Волошин на дальній стійці замкнув простріл Дубінчака з лівого флангу – 1:3 у підсумку.

Завдяки перемозі "Динамо" закріпилися на другій сходинці в турнірній таблиці УПЛ (51 очко). Кияни на два пункти випереджають криворізький "Кривбас" і мають ще один поєдинок у запасі. Тим часом "Минай" – остання команда першості (17 очок).

До слова, раніше "Динамо" мінімально здолало "Олександрію" в меншості.

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