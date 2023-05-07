УПЛ: "Шахтар" несподівано втратив очки з "Олександрією"

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Олександрія" – "Шахтар" – 1:1

Голи: Михайленко, 9 – Келсі, 75

"Гірники" взялися до справи з перших хвилин. Ледь не в першій атаці Швед накрутив двох оборонців і пробив метрів із 15-ти – Шевченко впорався з ударом. А згодом Траоре трохи забракло влучності, щоб головою на дальній стійці замкнути навіс зі стандарту.

Зате "жовто-чорні" забили фактично з першої спроби. На 9-й хвилині Михайленко в центральній зоні отримав пас від Рибалки та мав кілька варіантів розвитку атаки. Утім, несподівано для всіх хавбек вирішив пробити з дистанції та пострілом від стійки відкрив рахунок.

"Шахтар" після пропущеного м'яча заволодів ініціативою повністю. Утім, більшість атак донеччани завершували прогнозовано для оборони та голкіпера "Олександрії". Той же Судаков влучив у суперника пострілом із-за меж штрафного, а Ракицький пробив у стінку зі штрафного.

На старті другої половини "гірники" могли відігратися завдяки Келсі. Після подачі з кутового венесуельський форвард пробив із кількох метрів після розвороту. Однак, Шевченко зреагував на удар латиноамериканця.

Та розвитку цей момент не мав. Хвилин 15 "Шахтар" довго контролював м'яч на половині поля господарів, але до акцентованих ударів справу довести не зміг. Прорвало "гірників" після 70-ї хвилини.

Допоміг нестандартний підхід. Зубков із глибини кинув у прорив Криськіва, той увійшов у штрафний майданчик і пробив у дальній кут – стійка. М'яч, однак, відскочив до Келсі, а той лівою пробив повз кіпера.

Підопічні Ігора Йовічевіча продовжили тиснути на редути "жовто-чорних". Та по-справжньому гольових моментів створити до фінального свистка так і не змогли. Як наслідок, "Шахтар" втратив важливі очки в боротьбі за титул. Тепер "гірники" мають 60 очок, а "Дніпро-1" – 57 пунктів і матч проти тієї ж "Олександрії" у запасі.