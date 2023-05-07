УПЛ: "Шахтер" неожиданно потерял очки с "Александрией"

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Александрия" – "Шахтер" – 1:1

Голы: Михайленко, 9 – Келси, 75

"Горняки" приступили к делу с первых минут. Едва ли не в первой атаке Швед накрутил двух защитников и пробил метров с 15-ти – Шевченко справился с ударом. А вскоре Траоре немного не хватило точности, чтобы головой на дальней стойке замкнуть навес со стандарта.

Зато "желто-черные" забили фактически с первой попытки. На 9-й минуте Михайленко в центральной зоне получил пас от Рыбалки и имел несколько вариантов развития атаки. Впрочем, неожиданно для всех хавбек решил пробить с дистанции и выстрелом от стойки открыл счет.

"Шахтер" после пропущенного мяча завладел инициативой полностью. Впрочем, большинство атак дончане завершали прогнозируемо для обороны и голкипера "Александрии". Тот же Судаков попал в соперника выстрелом из-за пределов штрафной, а Ракицкий пробил в стенку со штрафного.

На старте второй половины "горняки" могли отыграться благодаря Келси. После подачи с углового венесуэльский нападающий пробил с нескольких метров после разворота. Однако Шевченко среагировал на удар латиноамериканца.

Но развития этот момент не получил. Минут 15 "Шахтер" долго контролировал мяч на половине поля хозяев, но акцентированных ударов дело довести не смог. Прорвало "горняков" после 70-й минуты.

Помог нестандартный подход. Зубков из глубины бросил в прорыв Крыськива, тот вошел в штрафную и пробил в дальний угол – штанга. Мяч, однако, отскочил к Келси, а тот левой пробил мимо кипера.

Подопечные Игора Йовичевича продолжили давить на редуты "желто-черных". Но по-настоящему голевые моменты создать до финального свистка так и не смогли. Как следствие, "Шахтер" потерял важные очки в борьбе за титул. Теперь "горняки" имеют 60 очков, а "Днепр-1" – 57 пунктов и матч против той же "Александрии" в запасе.