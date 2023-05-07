"Дніпро-1" дотиснув "Чорноморець" на виїзді та зберіг інтригу в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Чорноморець" – "Дніпро-1" – 1:2

Голи: Алефіренко, 53 – Назаренко, 57, Довбик, 82

Нереалізований пенальті: Довбик, 63 (Д)

"Спортклубівці" взялися атакувати ворота господарів із перших хвилин. "Моряки" помітно нервували та часто втрачали м'яч у простих ситуаціях. Дніпровці намагалися використати ці помилки, але на фініші атак гостям бракувало завершального удару.

Та поступово одесити заграли впевненіше та зуміли відсунути гру від власних воріт. Тепер "Дніпро-1" здебільшого загострював гру пострілами з дистанції чи закиданнями з глибини. Щоправда, з реальними нагодами не склалося. Зате під завісу тайму Рибак не без труднощів витягнув із-під поперечини удар "моряка" Авагімяна.

Значно цікавіше стало після перерви. На 53-й хвилині "Чорноморець" вийшов уперед – Салюк віддав довгу передачу з глибини, а Алефіренко перекинув м'яч через Рибака, який необачно вийшов із воріт. "Дніпро-1" забив фактично в атаці у відповідь. Це Довбик прорвався на лівий край штрафного та від лінії поля віддав Назаренку, а той у дотик пробив у ближній кут – 1:1!

"Спортклубівці" продовжили атакувати та буквально за кілька хвилин заробили одинадцятиметровий. Щоправда, повтор яскраво засвідчив – ані пенальті, ані фолу проти Рубчинського не було. Утім, через відсутність VAR арбітр виправити помилку не зміг.

Зате інтригу зберіг Паст. Воротар одеситів двічі парирував удари Довбика з позначки. Форвард реалізував першу спробу на добиванні, але голкіпер покинув лінію воріт ще в момент розбігу бомбардира. А з пострілом ліворуч від центру впорався без порушень.

За інерцією "Дніпро-1" провів ще серію небезпечних атак. Проте, оборона "Чорноморця" відіграла злагоджено та вистояла під тиском гостей. А далі за сценарієм першої половини "моряки" відсунули суперника подалі від володінь Паста.

Та все ж "спортклубівці" відшукали свій момент. На 82-й хвилині дніпровці повели в рахунку завдяки стандарту. Після подачі кутового з лівого флангу Довбик виграв другий поверх у Брагару з Єрмаковим і головою спрямував м'яч у сітку, встановивши остаточний результат.

Завдяки перемозі "Дніпро-1" продовжив чемпіонські перегони з "Шахтарем". Команда Олександра Кучера набрала 57 очок у вітчизняній першості та скоротила відставання від "гірників" до двох пунктів. Свій матч 25-го туру донеччани зіграють у неділю проти "Олександрії".