УПЛ: "Рух" зіграв унічию з "Кривбасом"

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Рух" – "Кривбас" – 1:1

Голи: Таллес, 73 – Кожушко, 45

На початку зустрічі переконливіше виглядали господарі. "Жовто-чорні" мінімум двічі змусили похвилюватися вболівальників криворіжців. Зокрема, Дідик після кутового пробив головою повз ворота, а Плюман не зміг переграти Маханькова після виходу віч-на-віч.

У середині тайму команди обмінялися ударами з дистанції. Той же Дідик без перешкод пробив із-за меж штрафного, але не переграв Маханькова. Натомість постріл криворіжця Кузика здалеку вийшов неточним. Далі "Рух" поновив контроль над перебігом подій.

Тим несподіванішим став гол команди Юрія Вернидуба. "Кривбас" оформив забитий м'яч у роздягальню. У швидкій контратаці гостей Бандейра вчасно помітив ривок Кожушка та віддав йому вперед, а нападник обійшов Ледвія і відправив м'яч у ворота з нульового кута.

Зі стартом другої половини львів'яни полетіли атакувати. Ось оборонці заблокували постріл Плюмана, а добивання Теслюка вийшло невдалим. Далі Таллес віддав на хід тому ж Плюману – повз ворота. "Кривбас" відповів ударом Микитишина в руки голкіперу.

Відігрався "Рух" на 73-й хвилині. Федор вчасно розрізною передачею організував шанс для Таллеса. Бразилець розібрався з оборонцем та воротарем і відправив м'яч у сітку воріт криворіжців – 1:1.

У фінальні хвилини ближчими до перемоги були львів'яни. Маханьков відчайдушно зреагував на удар-простріл Таллеса. Ще один випад бразильського нападника завершився невлучним пострілом. Не спромоглися на справжній гольовий момент і криворіжці. Зрештою, матч завершився нічиєю.