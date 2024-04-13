UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УПЛ: "Рух" зіграв унічию з "Кривбасом"

Фото: "Жовто-чорні" не дозволили криворіжцям перемогти (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" розійшовся миром із криворізьким "Кривбасом" у 24-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Рух" – "Кривбас" – 1:1

Голи: Таллес, 73 – Кожушко, 45

 

На початку зустрічі переконливіше виглядали господарі. "Жовто-чорні" мінімум двічі змусили похвилюватися вболівальників криворіжців. Зокрема, Дідик після кутового пробив головою повз ворота, а Плюман не зміг переграти Маханькова після виходу віч-на-віч.

У середині тайму команди обмінялися ударами з дистанції. Той же Дідик без перешкод пробив із-за меж штрафного, але не переграв Маханькова. Натомість постріл криворіжця Кузика здалеку вийшов неточним. Далі "Рух" поновив контроль над перебігом подій.

Тим несподіванішим став гол команди Юрія Вернидуба. "Кривбас" оформив забитий м'яч у роздягальню. У швидкій контратаці гостей Бандейра вчасно помітив ривок Кожушка та віддав йому вперед, а нападник обійшов Ледвія і відправив м'яч у ворота з нульового кута.

Зі стартом другої половини львів'яни полетіли атакувати. Ось оборонці заблокували постріл Плюмана, а добивання Теслюка вийшло невдалим. Далі Таллес віддав на хід тому ж Плюману – повз ворота. "Кривбас" відповів ударом Микитишина в руки голкіперу.

Відігрався "Рух" на 73-й хвилині. Федор вчасно розрізною передачею організував шанс для Таллеса. Бразилець розібрався з оборонцем та воротарем і відправив м'яч у сітку воріт криворіжців – 1:1.

У фінальні хвилини ближчими до перемоги були львів'яни. Маханьков відчайдушно зреагував на удар-простріл Таллеса. Ще один випад бразильського нападника завершився невлучним пострілом. Не спромоглися на справжній гольовий момент і криворіжці. Зрештою, матч завершився нічиєю.

До слова, раніше "Динамо" мінімально здолало "Олександрію" вдесятьох.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат УкраїниУПЛ