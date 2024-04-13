"Динамо" в меншості вирвало перемогу над "Олександрією"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Олександрія" – "Динамо" – 0:1

Гол: Бражко, 64

Вилучення: Волошин, 45 (Д, друга жовта картка)

Столичний гранд із перших хвилин спробував підтвердити статус фаворита. Кияни намагалися контролювати м'яч і нагнітати небезпеку біля володінь Шевченка. Проте, в стартові півгодини "Динамо" створило лише два моменти – Волошин із гострого кута не переграв кіпера, а Ванат після вривання пробив повз стійку.

На 33-й хвилині матч на півтори години вперше перервала повітряна тривога. Після вимушеної паузи команди обмінялися змарнованими нагодами. Дячук виніс м'яч подалі з лінії воріт після кутового "Олександрії", а Ванат не встиг замкнути простріл Волошина.

Останній після цього моменту "завівся". Спершу він атакував Логінова на вході в чужий штрафний та отримав "гірчичник". А ще за дві хвилини відмахнувся від того ж суперника та залишив "Динамо" в меншості на весь другий тайм.

Той, щоправда, безперервно тривав недовго. Після 15-ти зіграних хвилин команди, персонал і вболівальники вдруге попрямували в укриття. Цього разу повітряна тривога затягнулася ще на півгодини та дозволила поєдинку кинути виклик традиційно довгим домашнім матчам "Дніпра-1".

Друга пауза, здавалося, пішла на користь "Олександрії". Підопічні Руслана Ротаня після поновлення зустрічі пішли в атаку. Однак, гол вдалося оформити "Динамо". Це Бражко відібрав м'яч на чужій половині та віддав Шапаренку. Тому вдарити не дали, але м'яч відскочив до того ж Бражка, який потужно пробив під поперечину.

У вирішальні 20+ хвилин олександрійці намагалися відігратись. Зокрема, Бєляєв наважився на удар із дистанції, який став здобиччю Бущана. Натомість постріл Безерри та добивання Сігеєва заблокував центрбек Дячук. Зрештою, "Динамо" втримало переможний рахунок і закріпилося в топ-3 турнірної таблиці Прем'єр-ліги.