УПЛ: "Рух" сыграл вничью с "Кривбассом"

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Рух" – "Кривбасс" – 1:1

Голы: Таллес, 73 – Кожушко, 45

В начале встречи более убедительно выглядели хозяева. "Желто-черные" минимум дважды заставили поволноваться болельщиков криворожцев. В частности, Дидык после углового пробил головой мимо ворот, а Плюман не смог переиграть Маханькова после выхода один на один.

В середине тайма команды обменялись ударами с дистанции. Тот же Дидык беспрепятственно пробил из-за пределов штрафной, но не переиграл Маханькова. Выстрел криворожца Кузыка издали получился неточным. Далее "Рух" возобновил контроль над ходом событий.

Тем неожиданнее стал гол команды Юрия Вернидуба. "Кривбасс" оформил забитый мяч в раздевалку. В быстрой контратаке гостей Бандейра вовремя заметил рывок Кожушко и отдал ему вперед, а нападающий обошел Ледвия и отправил мяч в ворота с нулевого угла.

Со стартом второй половины львовяне полетели атаковать. Вот защитники заблокировали выстрел Плюмана, а добивание Теслюка вышло неудачным. Далее Таллес отдал на ход тому же Плюману – мимо ворот. "Кривбасс" ответил ударом Микитишина в руки голкиперу.

Отыгрался "Рух" на 73-й минуте. Федор вовремя разрезной передачей организовал шанс для Таллеса. Бразилец разобрался с защитником и вратарем и отправил мяч в сетку ворот криворожцев – 1:1.

В финальные минуты ближе к победе были львовяне. Маханьков отчаянно отреагировал на удар-прострел Таллеса. Еще один выпад бразильского нападающего завершился неудачным выстрелом. Не смогли организовать настоящий голевой момент и криворожцы. В конце концов матч завершился ничьей.