УПЛ: "Рух" сыграл вничью с "Кривбассом"

Львовский "Рух" разошелся миром с криворожским "Кривбассом" в 24-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 24-й тур
"Рух" – "Кривбасс" – 1:1
Голы: Таллес, 73 – Кожушко, 45
В начале встречи более убедительно выглядели хозяева. "Желто-черные" минимум дважды заставили поволноваться болельщиков криворожцев. В частности, Дидык после углового пробил головой мимо ворот, а Плюман не смог переиграть Маханькова после выхода один на один.
В середине тайма команды обменялись ударами с дистанции. Тот же Дидык беспрепятственно пробил из-за пределов штрафной, но не переиграл Маханькова. Выстрел криворожца Кузыка издали получился неточным. Далее "Рух" возобновил контроль над ходом событий.
Тем неожиданнее стал гол команды Юрия Вернидуба. "Кривбасс" оформил забитый мяч в раздевалку. В быстрой контратаке гостей Бандейра вовремя заметил рывок Кожушко и отдал ему вперед, а нападающий обошел Ледвия и отправил мяч в ворота с нулевого угла.
Со стартом второй половины львовяне полетели атаковать. Вот защитники заблокировали выстрел Плюмана, а добивание Теслюка вышло неудачным. Далее Таллес отдал на ход тому же Плюману – мимо ворот. "Кривбасс" ответил ударом Микитишина в руки голкиперу.
Отыгрался "Рух" на 73-й минуте. Федор вовремя разрезной передачей организовал шанс для Таллеса. Бразилец разобрался с защитником и вратарем и отправил мяч в сетку ворот криворожцев – 1:1.
В финальные минуты ближе к победе были львовяне. Маханьков отчаянно отреагировал на удар-прострел Таллеса. Еще один выпад бразильского нападающего завершился неудачным выстрелом. Не смогли организовать настоящий голевой момент и криворожцы. В конце концов матч завершился ничьей.
К слову, ранее "Динамо" минимально одолело "Александрию" вдесятером.
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