УПЛ: "Рух" зберіг лідерство в чемпіонаті після нічиєї з "Колосом"

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Рух" – "Колос" – 1:1

Голи: Слюбик, 56 – Цуріков, 34

Вилучення: Золотов, 83 (К, пряма червона картка)

На старті зустрічі команди обмінялися моментами. "Хлібороб" Демченко втік від оборонців, але не поцілив у ворота з близької відстані. Натомість львів'янин Едсон після кутового підсік м'яч у площину, але Фесюн класно зреагував на підступний удар.

Після невеликого затишшя "Колос" несподівано повів у рахунку. Часті флангові атаки гостей перетворилися в якість на 34-й хвилині. Це Оріховський подав із правого флангу, а самотній Цуріков із меж воротарського головою замкнув дальню стійку.

"Рух" підвищив темп після перерви. Ось голкіпер ковалівців лише дивом парирував удар Соломона-Отабора зі штрафного. Та в наступному епізоді господарі відновили паритет завдяки кутовому – Слюбик виграв другий поверх після подачі та головою спрямував м'яч під поперечину.

Львів'яни посилили тиск у фінальні хвилини та змарнували кілька нагод вирвати перемогу. Героєм "Колоса" став Фесюн. Молодий воротар ліквідував небезпеку в хаосі після кутового, а згодом не спасував під час побачення віч-на-віч із Климчуком.

Зрештою, матч завершився бойовою нічиєю. Тепер "Рух" набрав 10 очок і залишився на першій сходинці УПЛ. Натомість ковалівці набрали 8 пунктів і піднялися на друге місце. У неділю посунути обидва колективи може "Шахтар", якщо впевнено переможе "Кривбас".