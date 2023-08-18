УПЛ: "Полісся" в меншості переграло ЛНЗ у битві новачків сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

ЛНЗ – "Полісся" – 1:2

Голи: Шестаков, 88 – Аріельсон, 51, Кушніренко, 84

Вилучення: Шаповал, 53 (П, друга жовта картка)

Після спокійного старту зустрічі команди поступово додали в активності. Ось житомирянин Аріельсон пробив з розвороту в руки кіперу, а Прядун у відповідь відправив м'яч повз дальню стійку з кута штрафного. Згодом Макуана пробив з льоту – сфера просвистіла поруч із дев'яткою ЛНЗ.

Новий спалах активності припав на дебют другої половини. "Полісся" після розмови з Юрієм Калітвінцевим у роздягальні, вочевидь, поставило на швидкий гол. Гості досягли свого вже на 51-й хвилині – новачок Аріельсон наважився пробити з-за меж штрафного та поцілив у дальній нижній кут.

Від зайвого завзяття житомиряни постраждали за якихось дві хвилини опісля. Оборонець Шаповал грубо атакував Бойка, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. Гості на понад півгодини ігрового часу залишилися в меншості.

Утім, скористатися чисельною більшістю черкащани не змогли. Більше того, на 84-й хвилині "Полісся" закріпило власну перевагу. Козак подав зі стандарту, а той головою пробив у поперечину. М'яч відлетів у спину голкіперу Пенькову та зрадницьки залетів за лінію.

ЛНЗ зумів розмочити рахунок за дві хвилини до кінця основного часу. Господарям вдалася класична комбінація. Це Тищенко навісив із лівого флангу до штрафного майданчика, де Шестаков головою переправив м'яч у сітку воріт – 1:2 у підсумку.