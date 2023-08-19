УПЛ: "Рух" сохранил лидерство в чемпионате после ничьей с "Колосом"

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Рух" – "Колос" – 1:1

Голы: Слюбик, 56 – Цуриков, 34

Удаление: Золотов, 83 (К, прямая красная карточка)

На старте встречи команды обменялись моментами. "Хлебороб" Демченко убежал от защитников, но не попал в ворота с близкого расстояния. Зато львовянин Эдсон после углового подсек мяч в створ, но Фесюн классно среагировал на коварный удар.

После небольшого затишья "Колос" неожиданно повел в счете. Частые фланговые атаки гостей превратились в качество на 34-й минуте. Это Ориховский подал с правого фланга, а одинокий Цуриков из пределов вратарской головой замкнул дальнюю штангу.

"Рух" взвинтил темп после перерыва. Вот голкипер ковалевцев лишь чудом парировал удар Соломона-Отабора со штрафного. Но в следующем эпизоде хозяева восстановили паритет благодаря угловому – Слюбик выиграл второй этаж после подачи и головой направил мяч под перекладину.

Львовяне усилили давление в финальные минуты и упустили несколько шансов вырвать победу. Героем "Колоса" стал Фесюн. Молодой вратарь ликвидировал опасность в хаосе после углового, а впоследствии не спасовал при свидании один на один с Климчуком.

В конце концов, матч завершился боевой ничьей. Теперь "Рух" набрал 10 очков и остался на первой строчке УПЛ. Зато ковалевцы набрали 8 пунктов и поднялись на второе место. В воскресенье сместить оба коллектива может "Шахтер", если уверенно победит "Кривбасс".