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УПЛ: "Рух" розійшовся миром із "Вересом"

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Львів, Субота 08 квітня 2023 17:01
УПЛ: "Рух" розійшовся миром із "Вересом" Фото: "Рух" і "Верес" голів не забивали (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершився матч 20-го туру чемпіонату України між львівським "Рухом" і рівненським "Вересом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Рух" – "Верес" – 0:0

Вилучення: Едсон, 90+2 (пряма червона) – Лебеденко, 71 (друга жовта картка)

Першими момент створили львів'яни. На 7-й хвилині на удар із дистанції наважився Мисик. Щоправда, м'яч пройшов над поперечиною. Рівняни відповіли неточним пострілом Шарая. А згодом Мисик розім'яв Когута ще одним ударом.

Хавбек "Руха" в середині тайму намагався забити зі штрафного. Він наважився на прямий удар у ближній кут. Воротар у карколомному стрибку в останній момент зумів витягнути м'яч. Натомість всі атаки "Вереса" розбивалися об редути господарів.

Зрештою, перед перервою львів'яни та рівняни обмінялися моментами. Спершу "рухівець" Довгий головою не зміг поцілити в площину воріт. Натомість хавбек "Вереса" Шарай вийшов переможеним із зустрічі тет-а-тет із Паньківим після пасу Блізніченка.

У другому таймі команди продовжили гру в тому ж руслі. Важче гостям стало в середині тайму. Лебеденко в центрі поля сфолив, отримав друге попередження і пішов відпочивати достроково. "Рух" же побіг вперед, щоб реалізувати більшість.

Тепер роль лідера львів'ян на себе взяв Климчук. Ось він пробив із розвороту, але м'яч трохи розминувся з рамкою воріт. А згодом лише самовідданий сейв Когута не дозволив півзахиснику забити ударом впритул.

Фортуна, однак, так і не посміхнулася "Руху". Львів'яни не змогли дотиснути гостей і поділили очки з "Вересом". Рівняни набрали 19 очок і втрималися над зоною вильоту. Львів'яни ж – у зоні перехідних матчів (18 пунктів).

До слова, напередодні УПЛ визнала керманича "Чорноморця" Григорчука тренером березня.

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