УПЛ: "Рух" розійшовся миром із "Поліссям"

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Рух" – "Полісся" – 1:1

Голи: Підгурський, 31 (пенальті) – Будківський, 12

У дебюті зустрічі активнішими були господарі поля. Утім, швидкий м'яч вдалося оформити "поліським вовкам". На 12-й хвилині Будківський головою переправив у сітку навіс Макуани.

У середині тайму житомиряни змарнували ще кілька нагод забити. Зокрема, Тейлор не зміг переграти голкіпера львів'ян у ближньому бою. Натомість випад Макуани та Фортюне так і не закінчився акцентованим ударом. Як наслідок, "Рух" покарав гостей за марнотратність – Климчук заробив одинадцятиметровий, а Підгурський спокійно його реалізував.

"Полісся" спробувало вийти вперед ще до перерви. Утім, із пострілом Крушинського впорався Ледвій. Натомість зі стартом другої половини "жовто-чорні" зуміли відсунути епіцентр подій подалі від власних воріт. Довелося житомирянам шукати щастя з дистанції, але удар Танковського пройшов мимо воріт.

Натомість у фінальні хвилині сміливішим став "Рух". Ось Таллес розім'яв воротаря гостей ударом. А в наступному епізоді Чоботенко вже з лінії воріт виніс м'яч після атаки львів'ян. У доданий же час Слюбик трохи не дотягнувся до перспективного навісу Плюмена.

Зрештою, матч завершився нічиєю. "Полісся" набрало 33 очки та залишилося на 3-й сходинці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Тим часом "Рух" іде шостим (27 пунктів).