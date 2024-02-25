УПЛ: "Рух" разошелся миром с "Полесьем"

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Рух" – "Полесье" – 1:1

Голы: Пидгурский, 31 (пенальти) – Будкивский, 12

В дебюте встречи более активными были хозяева поля. Впрочем, быстрый мяч удалось оформить "полесским волкам". На 12-й минуте Будкивский головой переправил в сетку навес Макуаны.

В середине тайма житомиряне упустили еще несколько случаев забить. В частности, Тейлор не смог обыграть голкипера львовян в ближнем бою. Выпад Макуаны и Фортюне так и не закончился акцентированным ударом. Как следствие, "Рух" наказал гостей за расточительность – Климчук заработал одиннадцатиметровый, а Пидгурский спокойно реализовал его.

"Полесье" попыталось выйти вперед еще до перерыва. Впрочем, с выстрелом Крушинского справился Ледвий. Со стартом второй половины "желто-черные" сумели отодвинуть эпицентр событий подальше от собственных ворот. Пришлось житомирянам искать счастья с дистанции, но удар Танковского прошел мимо ворот.

В финальные минуте смелее стал "Рух". Вот Таллес размял вратаря гостей ударом. А в следующем эпизоде Чоботенко уже с линии ворот вынес мяч после атаки львовян. В добавленное время Слюбик немного не дотянулся до перспективного навеса Плюмена.

В конце концов, матч завершился ничьей. "Полесье" набрало 33 очка и осталось на 3-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Тем временем "Рух" идет шестым (27 пунктов).