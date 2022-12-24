UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УПЛ роздала останні призи року: хто найкращі футболіст і тренер місяця

Фото: Артем Довбик засмутив "Кривбас", але не Юрія Вернидуба (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

У листопаді-грудні нагороди найкращому гравцеві та найкращому тренеру вітчизняної Прем'єр-ліги дісталися представникам клубів із Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик – найкращий футболіст місяця. За нього проголосували 27,5% респондентів.

У звітний період лідер атак "спортклубівців" провів 6 матчів УПЛ, у яких забив 5 м'ячів. Зокрема, Довбик оформив хет-трик проти ковалівського "Колоса" (3:1). Він випередив у голосуванні хавбека "Шахтаря" Мудрика, голкіпера Мозіля ("Металіст 1925"), зірку "Динамо" Циганкова, універсала Кирюханцева ("Зоря").

Натомість Юрій Вернидуб – найкращий тренер листопада-грудня. Український фахівець на чолі "Кривбаса" здобув 4 перемоги. Саме криворіжці завдали першої поразки в сезоні лідеру першості – СК "Дніпро-1" (2:1). Зрештою, "Кривбас" завершив перше коло на 8-й сходинці.

Раніше Прем'єр-ліга роздала нагороди найкращим тренеру та гравцю жовтня. Перший приз дістався керманичу "Зорі" Патріку ван Леувену, а от другий поповнив колекцію того ж Довбика. Старт другого кола призначений на березень.

До слова, раніше "Олександрія" призначала Ротаня зі збірної України U-21 головним тренером команди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛАртем ДовбикЧемпионат УкраиныДнепр-1Юрий Вернидуб