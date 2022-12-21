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Ротань очолив команду топ-5 УПЛ

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Олександрія, Середа 21 грудня 2022 18:09
Ротань очолив команду топ-5 УПЛ Фото: Руслан Ротань (ліворуч) повернувся до Прем'єр-ліги (fco.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Головним тренером "Олександрії" став керманич молодіжної збірної України Руслан Ротань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

41-річний фахівець замінив на посаді Юрія Гуру. Того керівництво "жовто-чорних" звільнило після першого кола сезону 2022/23.

"Мені дуже приємно приєднатися до сім’ї футбольного клубу «Олександрія». Ми з тренерським штабом зробимо все від нас залежне, щоб олександрійські уболівальники були задоволені й грою, і результатом", – заявив Ротань.

За словами новопризначеного тренера, він розраховує на допомогу нових підопічних у досягненні поставлених босами клубу цілей. Деталі контракту з молодим тренером і персональний склад його штабу наразі невідомі.

Ротань розпочав тренерську кар'єру з посади асистента В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку". Восени 2018 року він очолив збірну України U-21, яку вивів на Євро-2023. Найімовірніше, він поєднуватиме посади в "Олександрії" та молодіжці.

До слова, одеський "Чорноморець" нічиєю з "Рухом" закрив програму першого кола Прем'єр-ліги.

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