RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УПЛ раздала последние призы года: кто лучший футболист и тренер месяца

Фото: Артем Довбик огорчил "Кривбасс", но не Юрия Вернидуба (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

В ноябре-декабре награды лучшему игроку и лучшему тренеру отечественной Премьер-лиги достались представителям клубов из Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик – лучший футболист месяца. За него проголосовало 27,5% респондентов.

В отчетный период лидер атак "спортклубовцев" провел 6 матчей УПЛ, в которых забил 5 мячей. В частности, Довбик оформил хет-трик против ковалевского "Колоса" (3:1). Он опередил в голосовании хавбека "Шахтера" Мудрика, голкипера Мозиля ("Металлист 1925"), звезду "Динамо" Цыганкова, универсала Кирюханцева ("Заря").

В свою очередь Юрий Вернидуб – лучший тренер ноября-декабря. Украинский специалист во главе "Кривбасса" одержал 4 победы. Именно криворожцы нанесли первое поражение в сезоне лидеру первенства – СК "Днепр-1" (2:1). В конце концов "Кривбасс" завершил первый круг на 8-й строчке.

Ранее Премьер-лига раздала награды лучшим тренеру и игроку октября. Первый приз достался наставнику "Зари" Патрику ван Леувену, а вот второй пополнил коллекцию того же Довбика. Старт второго круга назначен на март.

К слову, ранее "Александрия" назначала Ротаня из сборной Украины U-21 главным тренером команды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛАртем ДовбикЧемпионат УкраиныДнепр-1Юрий Вернидуб