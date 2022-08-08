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УПЛ раскрыла финансовое предложение Setanta Sports по телеправам

Фото: Украинская Премьер-лига получит нового транслятора (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига обнародовала предложенные Setanta Sports условия для тендера по покупке телевизионных прав на матчи элитного дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Международная телекомпания предложила УПЛ 16,2 млн долларов за три сезона. В это предложение заложены гарантированные выплаты клубам лиги и расходы на продакшн трансляций.

Setanta Sports готова транслировать чемпионат на трех площадках – линейные каналы (Setanta Sports и Setanta Sports+), ОТТ-платформа и YouTube-канал. В частности, на телеканалах вещатель готов показывать минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире и все восемь в записи.

В то же время на setantasports.com компания будет показывать все поединки вживую и предоставлять доступ к расширенным обзорам матчей. УПЛ включат в пакет за 109 грн в месяц, в который также входят АПЛ, Бундеслига, НХЛ, Формула-1 и другие соревнования.

Наконец на собственном YouTube-канале Setanta Sports будет показывать 1-2 матча каждого тура в прямом эфире бесплатно. Также там будут эксклюзивные обзоры всех восьми поединков каждого тура.

Ранее представители клубов УПЛ не смогли определить победителя тендера по продаже телеправ и взяли паузу в обсуждении. Отдельные функционеры призвали вещателя увеличить предложение или отдать права общенациональным телеканалам бесплатно.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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