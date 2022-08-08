УПЛ розкрила фінансову пропозицію Setanta Sports щодо телеправ

Міжнародна телекомпанія запропонувала УПЛ 16,2 млн доларів за три сезони. У цю пропозицію закладені гарантовані виплати клубам ліги та витрати на продакшн трансляцій.

Setanta Sports готова транслювати чемпіонат на трьох майданчиках – лінійні канали (Setanta Sports і Setanta Sports+), ОТТ-платформа та YouTube-канал. Зокрема, на телеканалах мовник готовий показувати мінімум 4 матчі кожного туру в прямому ефірі та всі вісім у записі.

Натомість на setantasports.com компанія показуватиме всі поєдинки наживо та надаватиме доступ до розширених оглядів матчів. УПЛ включать до пакету за 109 грн на місяць, до якого також входять АПЛ, Бундесліга, НХЛ, Формула-1 та інші змагання.

Нарешті на власному YouTube-каналі Setanta Sports показуватиме 1-2 матчі кожного туру в прямому ефірі безкоштовно. Також там будуть ексклюзивні огляди всіх восьми поєдинків кожного туру.

Раніше представники клубів УПЛ не змогла визначити переможця тендеру з продажу телеправ і взяли паузу в обговоренні. Окремі функціонери закликали мовника збільшити пропозицію або ж віддати права загальнонаціональним телеканалам безкоштовно.