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УПЛ провела жеребьевку переходного турнира за место "Днепра-1"

Киев, Понедельник 22 июля 2024 17:26
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УПЛ провела жеребьевку переходного турнира за место "Днепра-1" Фото: "Металлист 1925" и "Минай" смогут встретиться в финале (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига определила пары 1/2 финала мини-турнира за право сыграть в дивизионе в сезоне 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал УПЛ.

На вакантное место в элитном дивизионе претендуют четыре команды. К неудачникам предыдущего сезона – закарпатскому "Минаю" и харьковскому "Металлисту 1925" – присоединились киевский "Левый берег" и каменец-подольский "Эпицентр" из Первой лиги.

В полуфинале мини-турнира харьковчане встретятся со столичным коллективом, а закарпатская команда проэкзаменирует подолян. Оба матча состоятся 26 июля. Победители полуфинальных пар разыграют место в Премьер-лиге 30 июля.

19 июля Премьер-лига удовлетворила просьбу "Днепра-1" о снятии с соревнований. "Спортклубовцы" отказались выходить на старт сезона из-за финансовых проблем. Четвертая команда УПЛ распродала лидеров, расформировала женскую и юношескую команды, а также съехала с базы в Приднепровске.

Пары 1/2 финала мини-турнира за место в УПЛ:

  • "Металлист 1925" – "Левый берег", 26 июля, 15:30
  • "Минай" – "Эпицентр", 26 июля, 18:00

Сезон 2024/25 Премьер-лиги

Чемпионат начнется 3 августа. В стартовом туре состоятся пять матчей, а еще три поединка перенесли из-за участия футболистов в футбольном турнире Олимпиады.

Первое Классическое противостояние УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" состоится в Киеве. Базовая дата – 26 октября. Второй матч отечественных грандов состоится в конце апреля.

Новичками чемпионата стали петровский "Ингулец" и львовские "Карпаты". В первом туре они встретятся с ровненским "Вересом" и луганской "Зарей" соответственно.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Партизана" перед противостоянием с "Динамо".

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