UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УПЛ получила заявки двух платформ на полный пакет медиа-прав футбольного чемпионата

Фото: Клубы Премьер-лиги выберут транслятора из двух претендентов (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В тендере на трансляцию матчей украинской Премьер-лиги сразятся сервис MEGOGO и телеканал Setanta Sports.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор Медіа".

Две платформы претендуют на полный пакет медиаправ УПЛ. Исполнительный директор лиги Евгений Дикий анонсировал выбор победителя тендера 4 августа.

Полный пакет состоит из эксклюзивной ретрансляции всех матчей Премьер-лиги на разных платформах. Один поединок каждого тура обязательно должен быть в общем доступе. Со временем появится разрешение и на трансляцию матчей в YouTube.

Также УПЛ готова отдать неполный пакет прав – трансляция отдельных матчей и обзоры поединков. Заявку на их получение подал телеканал "Эспрессо". Собрание клубов-членов Премьер-лиги 4 августа выберет транслятора или же запустит план "Б" по созданию собственного ОТТ-сервиса.

"По запуску своего сервиса УПЛ-ТВ, главный вопрос – это средства. Потому что продукт достаточно дорогой. Производство трансляции одного матча стоит около 10 тысяч долларов. В сезоне у нас 240 матчей. Это приблизительная сумма, на которую нужно ориентироваться при запуске своей платформы" , – рассказал Дикий.

Ранее УАФ провела инспекцию части стадионов, стремящихся принимать матчи УПЛ в сезоне 2022/23. В список проверенных арен попали 6 стадионов на западе Украины.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныMegogoУПЛФутбол