УПЛ отримала заявки двох платформ на повний пакет медіаправ футбольного чемпіонату

У тендері на трансляцію матчів української Прем'єр-ліги позмагаються сервіс MEGOGO і телеканал Setanta Sports.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Детектор Медіа" .

Дві платформи претендують на повний пакет медіаправ УПЛ. Виконавчий директор ліги Євген Дикий анонсував вибір переможця тендеру 4 серпня.

Повний пакет складається з ексклюзивної ретрансляції усіх матчів Прем'єр-ліги на різних платформах. Один поєдинок кожного туру обов'язково повинен бути в загальному доступі. Згодом з'явиться дозвіл і на трансляцію матчів у YouTube.

Також УПЛ готова віддати неповний пакет прав – трансляція окремих матчів і огляди поєдинків. Заявку на їхнє отримання подав телеканал "Еспресо". Збори клубів-членів Прем'єр-ліги 4 серпня оберуть транслятора або ж запустять план "Б" зі створення власного ОТТ-сервісу.

"Щодо запуску свого сервісу УПЛ-ТБ, головне питання – це кошти. Тому що продукт доволі дорогий. Виробництво трансляції одного матчу коштує близько 10 тисяч доларів. У сезоні у нас 240 матчів. Це приблизна сума, на яку потрібно орієнтуватись при запуску своєї платформи", – розповів Дикий.

Раніше УАФ провела інспекцію частини стадіонів, які прагнуть приймати матчі УПЛ у сезоні 2022/23. До переліку перевірених арен потрапили 6 стадіонів на заході України.